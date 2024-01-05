Украинское ТВ вырезало из концерта выступление Веры Брежневой

Украинский телеканал «1+1» вырезал песню экс-солистки «ВИА Гра» Веры Брежневой из новогоднего концерта, сообщает News.ru.

Как уточняет издание, Вера исполнила новую песню «Спасибо», но ее выступление в эфир так и не попало.

Такое решение дирекция канала объяснила тем, что ранее певица выступала в России, и это может негативно отразиться на рейтингах программы.

Однако в записи концерта в YouTube выступление Брежневой осталось.

Сама певица пока не комментировала ситуацию.