Собчак подсчитала свои убытки после скандальной вечеринки

После участия в голой вечеринке, устроенной Анастасией Ивлеевой, Ксения Собчак лишилась выгодных заказов. Блондинка в новогодье должна была вести не один корпоративов, но заказчики от нее отказались.

Журналистка назвала сумму понесенных ею убытков из-за разгоревшегося скандала, сообщает kp.ru.

Я потеряла около 15 миллионов рублей на отмене мероприятий. Хотя деньги не главное. Более важны уроки, которые мы извлекаем. Все ошибаются, падают. Но важно сделать выводы, проявить человечность и не травить упавших, - написала Собчак.

Но в сложившейся ситуации были и свои плюсы. По словам Ксении, у нее из-за сорвавшейся работы появилась возможность побыть с семьей. Собчак отправилась в Петербург, где проводит праздники в загородном доме матери Людмилы Нарусовой.