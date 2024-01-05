Собчак сообщила, что потеряла 15 000 000 рублей из-за участия в голой вечеринке

Ксения Собчак убеждена, что самым важным являются уроки, которые преподает жизнь.
Журналистка обратила внимание, что каждый человек склонен совершать ошибки.
Что касается окружающих, звездная блондинка отметила, что "травить упавших" низко, а проявление человечности - качество, которым не обладает большинство.
Огромные финансовые потери в период новогодних торжеств потерпели также Филипп Киркоров, Анна Асти, Лолита Милявская и, конечно, организатор скандального мероприятия, блогер Настя Ивлеева.
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