Одежду из сериала «Слово пацана» продают за миллионы рублей

Популярность фильма «Слово пацана. Кровь на асфальте» возродила моду на одежду из 80-х и 90-х годов. Цены на такую одежду заметно выросли.

Сколько просят за нее продавцы?

На крупном сайте объявлений в этом плане лидирует фиолетовая куртка-унисекс в стиле «Слова пацана»: продавец за нее просит 5 555 553 рубля. А продавщица из Москвы выставила на продажу турецкий свитер с надписью Capuchon 4 миллиона рублей.

В Уфе за рекордные 3,5 миллиона рублей выставлена на продажу винтажная оригинальная красно-черная куртка Adidas производства Австрии 70-х годов. А среди шапок самой дорогой стала советская шапочка с надписью «Спорт», которую выставили на продажу за 1 миллион рублей.

На сайте объявлений при этом можно найти предложения о продаже якобы оригинальной одежды героев нашумевшей ленты. Но, как известно, весь реквизит для съемок обеспечила московская киностудия имени Горького.

Там реквизит можно взять в аренду, но о продаже какого-то реквизита со съемок «Слова пацана» студия не сообщала.