Собака в Америке съела 4 тысячи долларов, но хозяева часть денег спасли из экскрементов

Пара из США рассказала, как их любимец, семилетний голдендудль, проглотил 4 тысячи долларов наличными.

Но предприимчивые хозяева смогли вернуть 3550 долларов. Правда, для этого им пришлось потратить время и серьезно запачкать руки.

Это Сесил. Он ничего плохого не сделал в своей жизни, пока не съел 4 тысячи долларов, - поделилась хозяйка собаки в соцсети.

Физическое здоровье собачки не пострадало, однако ее хозяевам пришлось терпеливо просеивать собачьи экскременты и рвотные массы. И таким образом собрать обнаруженные фрагменты купюр.