Собака в Америке съела 4 тысячи долларов, но хозяева часть денег спасли из экскрементов

10:58 2024-01-05
Собака в Америке съела 4 тысячи долларов, но хозяева часть денег спасли из экскрементов

Физическое здоровье пса не пострадало, однако его владельцам пришлось запачкать руки, чтобы вернуть то, что он проглотил.

Пара из США рассказала, как их любимец, семилетний голдендудль, проглотил 4 тысячи долларов наличными.

Но предприимчивые хозяева смогли вернуть 3550 долларов. Правда, для этого им пришлось потратить время и серьезно запачкать руки.

Это Сесил. Он ничего плохого не сделал в своей жизни, пока не съел 4 тысячи долларов, - поделилась хозяйка собаки в соцсети.

Физическое здоровье собачки не пострадало, однако ее хозяевам пришлось терпеливо просеивать собачьи экскременты и рвотные массы. И таким образом собрать обнаруженные фрагменты купюр. 

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