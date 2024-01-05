Ален Делон подает в суд на своего наследника Энтони за клевету

Адвокат Алена Делона Кристоф Айела утверждает, что его знаменитый клиент впал в ступор после интервью его сына Энтони изданию Paris Match, где тот утверждал, что подаст жалобу на родную сестру Анушку по обвинению в сокрытии от остальных детей отрицательных результатов когнитивных тестов родителя.

Известно, что селебрити не выносит агрессивность своего сына и не может простить ему слов о том, будто отец встретил свое последнее Рождество.

Кристоф Айела - защитник интересов не только Алена Делона, но и его дочери Анушки, которая намерена найти управу на брата через суд.

Наследница мировой знаменитости обвиняет родственника в клевете, угрозах и преследованиях.