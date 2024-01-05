Сандра Буллок развеяла прах умершего в 57 лет любимого мужчины

Избранник звезды Голливуда умер летом прошлого года. Тяжелый диагноз Брайану Рэндаллу поставили 3 года назад: у него обнаружили боковой амиотрофический склероз, который считается неизлечимым. Бойфренду Сандры Балок было 57 лет, сообщает thevoicemag.ru.

А теперь стало известно, что актриса развеяла прах любимого над рекой в Вайоминге, тем самым выполнив его наказ. Об этом рассказала сестра Сандры Джезин. Она же выложила в соцсети видео, где прах покойного развеивается над живописной местностью.

С днем рождения, Брайан. Как и обещала, Сандра отнесла тебя к реке, - прокомментировала ролик сестра актрисы.

Брайан Рэндалл и Сандра Буллок вместе были почти 8 лет, они вместе воспитывали приемных детей актрисы от прошлых отношений.

Фотограф страдал прогрессирующим нейродегенеративным заболеванием, поражающим клетки головного и спинного мозга, которые отвечают за контроль мышц. У него от предыдущих отношений осталась взрослая дочь Скайлар. Сандра обещала всегда поддерживать девушку.