Из России улетела Регина Тодоренко

Популярная певица и телеведущая о своем отлете сообщила в Instagram. Как уточняет moslenta.ru, звезда из России улетела в ОАЭ.
Час ночи. Где я могу еще быть? Конечно, в аэропорту. Все спят, никого нет, я одна вылетаю, - рассказала она подписчикам.
Знаменитость уточнила, что держит курс на Дубай.
Позже в своем Telegram-канале Регина рассказала, что на побережье Персидского залива отправилась по работе. В Дубае звезда будет ведущей «Жара Fest».
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