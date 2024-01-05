Из России улетела Регина Тодоренко

11:31 2024-01-05
Из России улетела Регина Тодоренко

Знаменитость уточнила, что держит курс на Дубай, где она будет ведущей фестиваля «Жара Fest».

Популярная певица и телеведущая о своем отлете сообщила в Instagram. Как уточняет moslenta.ru, звезда из России улетела в ОАЭ.

Час ночи. Где я могу еще быть? Конечно, в аэропорту. Все спят, никого нет, я одна вылетаю, - рассказала она подписчикам.

Знаменитость уточнила, что держит курс на Дубай.

Позже в своем Telegram-канале Регина рассказала, что на побережье Персидского залива отправилась по работе. В Дубае звезда будет ведущей «Жара Fest».

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