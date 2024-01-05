Туннель Гуолян в Китае, построенный в 1977 году

Построен: 1977 год.

Фактор риска: Падающие камни, лобовые столкновения с другими автомобилями.

Туннель, названный в честь мятежника времен династии Хань, является единственной связью деревни Гуолян с внешним миром. Он был построен группой жителей деревни в 1977 году.

Жители деревни, отчаянно нуждающиеся в дороге во внешний мир, продали свой скот, чтобы купить инструменты.

С помощью молотков и зубил они прорубили туннель высотой 16 футов, длиной 1.2 километра и шириной 13 футов.

Видеоролики на YouTube демонстрируют, насколько опасен этот туннель.

Вы всегда рискуете столкнуться с падающими камнями или лобовыми столкновениями с другими автомобилями, поскольку на этой вызывающей клаустрофобию дороге плохая видимость.

Число погибших в туннеле Гуолян оценивается от 300 до 1000 человек.