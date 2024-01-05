Зимняя дорога Туктояктук в Канаде которая закрыта почти пять лет назад

Построена: 1964 год, (Закрыта в 2017).

Фактор риска: Аварии из-за скольжения на обледенелой дороге.

Зимняя дорога Туктояктук представляла собой ледяную дорогу, которая пересекала замерзшую реку Маккензи и Северный Ледовитый океан между Северо-западными территориями Канады, Туктояктуком и Инувиком.

Поклонники исторического канала шоу "Дальнобойщики на ледяной дороге" легко узнают Туктояктук, поскольку он был показан во втором и шестом сезонах шоу.

Мы увидели опасные, обледенелые дороги, которые выглядели как что-то из замерзшего хотского ландшафта.

Риск поскользнуться на льду и разбиться делает изолированную Туктояктук одной из самых опасных дорог в мире.