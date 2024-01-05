В «списке Эпштейна» оказался и певец Майкл Джексон

12:39 2024-01-05
В «списке Эпштейна» оказался и певец Майкл Джексон

Обвинитель Джоанна Сьоберг заявила, что известный исполнитель был в числе тех, кто посещал особняк сутенера.

Обвинитель финансиста Джеффри Эпштейна (1953-2019) Джоанна Сьоберг поведала, что среди тех, кто бывал в особняке сутенера в Палм-Бич в США, был и певец Майкл Джексон.

Это подтверждают опубликованные судебные документы, сообщает gazeta.ru.

42-летняя Сьоберг эти показания дала еще в мае 2016-го года. В ответ на вопрос судьи, встречала ли она знаменитостей, будучи молодой жертвой Эпштейна, женщина указала на Майкла Джексона.

В доме Джеффри в Палм-Бич, — уточнила она.

Когда именно произошла встреча и иные детали нахождения Майкла Джексона в особняке миллиардера, которого обвинили в педофилии и организации проституции, неизвестно.

По словам Джоанны, в марте 2001-го года, когда ей был 21 год, в нью-йоркском особняке Эпштейна ее домогался принц Эндрю.

Согласно решению судьи Лоретты Прески, связанные с делом Эпштейна документы будут опубликованы в январе 2024 года. Однако, подчеркнул суд, не все имена, указанные в документах, связаны с обвинениями против Эпштейна.

Финансиста Эпштейна обвинили в том, что с 2002-го по 2005-й годы он организовал визиты в свой особняк в Нью-Йорке несовершеннолетних девушек, при этом самой младшей из их было 14 лет. Для таких же целей Эпштейн возил несовершеннолетних девушек на личный остров.

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