Доктор Мясников предостерег от увлечения лапшой быстрого приготовления

Известный врач и телеведущий Александр Мясников высказался в своей авторской программе на телеканале «России 1» о вреде для фигуры лапши быстрого приготовления, сообщает moslenta.ru.

Лапша, которую можно заварить кипятком, имеет большую популярность среди тех, кто не хочет тратить время на приготовление еды. Особенно она нравится студентам. Но злоупотребление таким полуфабрикатом чревато лишними килограммами и другими неприятностями, - подчеркнул доктор.

По его словам, в этом высококалорийном продукте много быстрых углеводов и большой гликемический индекс, что для здоровья небезопасно.