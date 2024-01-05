Гастроэнтеролог Вялов рассказал, какие продукты несовместимы с алкоголем

В сочетании со спиртным острые и жареные блюда могут вызвать изжогу и усилить похмелье на следующий день. Об этом в интервью news.ru рассказал гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Он также подчеркнул, что запивание алкоголя газировкой приведет к обострению рефлюксной болезни.

По словам доктора, нужно также избегать употребления алкоголя с морепродуктами - особенно с устрицами.

Кроме того, Вялов советует избегать комбинации алкоголя с цитрусовыми. Такой микс может вызвать токсическое повреждение печени и усилить его.