Гастроэнтеролог Вялов рассказал, какие продукты несовместимы с алкоголем

13:07 2024-01-05
Гастроэнтеролог Вялов рассказал, какие продукты несовместимы с алкоголем

Эксперт посоветовал не заедать спиртное жареными и острыми мясными блюдами, а также не запивать его газировкой.

В сочетании со спиртным острые и жареные блюда могут вызвать изжогу и усилить похмелье на следующий день. Об этом в интервью news.ru рассказал  гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Он также подчеркнул, что запивание алкоголя газировкой приведет к обострению рефлюксной болезни.

По словам доктора, нужно также избегать употребления алкоголя с морепродуктами - особенно с устрицами. 

Кроме того, Вялов советует избегать комбинации алкоголя с цитрусовыми. Такой микс может вызвать токсическое повреждение печени и усилить его. 

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
16:58

Светлана Игнатьева

Эксперт оценила возможности полиции найти тех, кто виртуально изнасиловал юную англичанку

Эксперт оценила возможности полиции найти тех, кто виртуально изнасиловал юную англичанку

Хотя речь идет об аватаре 16-летнего подростка и сама она не получила физических травм, девочка была очень травмирована.
Светлана Игнатьева
16:31

Светлана Игнатьева

Юная дочь северокорейского лидера Ким Чен Ына может стать его преемницей

Юная дочь северокорейского лидера Ким Чен Ына может стать его преемницей

Девочка появилась на людях чуть более года назад, когда вместе со своим отцом наблюдала за испытательным запуском ракеты дальнего радиуса действия.
Светлана Игнатьева
15:54

Светлана Игнатьева

Брат и сестра Джеффа Безоса рискнули инвестировать в Amazon и увеличили свои вложения на 10 249 900 процентов

Брат и сестра Джеффа Безоса рискнули инвестировать в Amazon и увеличили свои вложения на 10 249 900 процентов

В 1996 году каждый из них приобрел по 30 000 акций компании за 10 000 долларов, и стал миллиардером.
Светлана Игнатьева
15:37

Светлана Игнатьева

Леди Гага потеряла уверенность в карьере

Леди Гага потеряла уверенность в карьере

Близкое окружение артистки отметило ее подавленность, растерянность, а также некоторые проблемы со здоровьем.
Наталья Гончарова
14:50

Наталья Гончарова

Специальная сетка наконец установлена на мосту Золотые Ворота в Сан-Франциско, чтобы остановить бесконечные суициды

Специальная сетка наконец установлена на мосту Золотые Ворота в Сан-Франциско, чтобы остановить бесконечные суициды

Десятилетия потребовались на установку сетки на мосту "Золотые Ворота" в Сан-Франциско, но это наконец свершилось!
Светлана Игнатьева
14:32

Светлана Игнатьева

На побережье Южной Калифорнии в США замечены биолюминесцентные водоросли, которые освещают волны

На побережье Южной Калифорнии в США замечены биолюминесцентные водоросли, которые освещают волны

Микроводоросли ночью способны давать голубой свет, если на воде есть волны, вызванные проплывающими дельфинами, ветром или катером.
Наталья Гончарова
14:30

Наталья Гончарова

Брэд Питт готов жениться на Инес Де Рамон, но желает, чтобы возлюбленная подписала брачный договор, в котором продумано все

Брэд Питт готов жениться на Инес Де Рамон, но желает, чтобы возлюбленная подписала брачный договор, в котором продумано все

Брэд Питт желает защитить свое состояние по всем статьям, если свяжет себя узами брака со своей возлюленной Инес Де Рамон.
article_image 18:08

Стив Джобс никогда не знал своего биологического отца, но несколько раз ел в его ресторане, сам того не зная

Его настоящий отец, не подозревавший, что Джобс был его сыном, говорил: "Он был милым парнем и давал большие чаевые". Ирония судьбы...

article_image 17:59

Украинка пожаловалась, что глухонемой таксист не разговаривал с ней на родном языке

Жительница Житомира написала жалобу на таксиста за то, что тот не разговаривал с ней на украинском языке.

article_image 17:55

В Челябинске девушка вылила кастрюлю кипятка на друзей из-за шутки

Жительница Челябинска окатила своих товарищей крутым кипятком. Впрочем, до этого её друзья тоже вели себя не слишком адекватно.