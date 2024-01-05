Похудевшая Бьянка закатила своим подписчикам истерику

Певица Бьянка не первый год борется с лишними килограммами. Артистка год назад перенесла тяжелую операцию, вследствие которой стремительно набрала вес, сообщает 5-tv.ru.

На восстановление фигуры у знаменитости ушло много месяцев, и она недавно увидела в зеркале первый результат.

Чтобы сохранить форму, Бьянка резко ограничила употребление сладкой, жирной, острой пищи. Новогодние праздники тоже не стали исключением.

Но фото столов, которые ломятся от еды, вывели певицу из равновесия. Бьянка вышла из себя и написала:

Я смотрю, как все едят. Едят трижды в день. Картофан, потом болоньезе, потом салатик, борщик. Как съедая все это, вы придерживаетесь такой формы? Причем те, кому уже за 30 лет. Гены? Это ваши гены? Что-то слишком хорошие у вас гены. Это несправедливо! — высказалась певица.

Ранее знаменитость рассказала, что ей прийти в форму помогли кефир и занятия спортом. Но такая диета подойдет не всем: диетологи советуют не прибегать к экстремальным методам похудения и худеть под контролем специалистов.