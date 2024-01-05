Nissan GT-R - мечта, воплотить которую в реальность производители обещают к 2030 году

Директор по дизайну Nissan Джованни Арроба утверждает, что форма, пропорции и все прочее в новой модели авто Nissan GT-R не основаны на чистой фантазии, но это реальная мечта, которую планируется полностью воплотить в жизнь к 2030 году.

Брутальный стиль модели отсылает к легендарной Nissan Skyline.

Nissan GT-R - новый электрический высокопроизводительный суперкар будущего поколения с экстремальным дизайном.