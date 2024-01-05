Брэд Питт готов жениться на Инес Де Рамон, но желает, чтобы возлюбленная подписала брачный договор, в котором продумано все

Горький опыт судебных разбирательств Брэда Питта с его экс-супругой и коллегой Анджелиной Джоли сделал свое дело.
Теперь актер предельно осторожен с собственным имуществом.
Информация о намерении артиста жениться на Инес Де Рамон появилась после празднования его 60-летия в компании избранницы, в которую, как утверждают очевидцы, он безумно влюблен.
Известно, что 60-летие Питт отмечал в декабре минувшего года, по поводу чего Рамон устроила ужин в ресторане Mother Wolf в Лос-Анджелесе.
Брэд не отпускал от себя Инес весь праздник, ясно давая понять окружающим, как тепло относится к своей девушке.
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