На побережье Южной Калифорнии в США замечены биолюминесцентные водоросли, которые освещают волны

Операторы Южной Калифорнии США, предлагающие туры по выслеживанию редких стай косаток, теперь организуют для желающих совершенно другие путешествия.
Они предлагают посмотреть на биолюминесцентные микроводоросли, которые создают естественное голубое свечение волн.
Newport Coastal Adventures предлагает ночные 90-минутные круизы тем, кто хочет их увидеть.
Присоединяйтесь к нам в поисках биолюминесцентного свечения.
Оно освещает ночное небо, когда волны разбиваются о береговую линию, проплывают дельфины, большие косяки рыб, - рекламирует тур компания по наблюдению за китами.
Старший директор отдела рыб и беспозвоночных Тихоокеанского аквариума Нейт Ярос рассказал, что микроводоросли, называемые динофлагеллят, ассоциируются с красным отливом, который виден днем и создает свечение, когда его взбивают ночью.
Это тот же тип организмов, который дает воде оранжево-коричневый или красный оттенок, когда они находятся в высокой плотности в течение дня, - сказал он.
Но ночью, когда их беспокоят, они производят биолюминесценцию.
Таким образом, когда прибой сильно волнуется, это может активировать биолюминесценцию, из-за которой волны кажутся светящимися.
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