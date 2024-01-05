Леди Гага потеряла уверенность в карьере

15:37 2024-01-05
Леди Гага потеряла уверенность в карьере

Близкое окружение артистки отметило ее подавленность, растерянность, а также некоторые проблемы со здоровьем.

Леди Гага, прибывшая на премьеру в Лос-Анджелесе последнего фильма своего друга и коллеги Брэдли Купера "Маэстро", впечатлила звезд Голливуда.

Как отметили журналисты, певица и актриса на красной дорожке “казалась отстраненной”.

Она вставила себя на фото с Брэдли и его коллегой по фильму Кэри Маллиган - так, будто Гага была частью фильма.

Люди выглядели шокированными, а Кэри казалась сбитой с толку, - удивлялись СМИ.

37-летнюю обладательницу “Оскара” и “Грэмми" привыкли видеть эксцентричной, отмечает yahoo.com.

Но некоторые близкие к звезде люди утверждают, что Гага в последние месяцы выглядит по-другому - будто у нее был тайный срыв. Она отдалилась от друзей и большую часть времени проводит одна - когда нет ее бойфренда Майкла Полански.

С техническим предпринимателем певица стала встречаться четыре года назад, ненадолго рассталась, “но сейчас они снова вместе”, однако их “отношения непостоянны”.

Неуверенность, похоже, тоже подкралась. Гага дефилирует между музыкой и актерским мастерством и поддерживает свой косметический бренд Haus Labs.

Но - не в своем обычном стремительном темпе. Несколько месяцев назад Гага призналась подруге, что чувствовала себя немного потерянной в своей карьере, - отметил инсайдер.

Последний сольный альбом Гаги вышел еще в 2020 году, она не гастролировала с 2022 года. Тем временем бывшая сотрудница Бейонсе, а также Тейлор Свифт выпустили невероятно успешные концертные фильмы, основанные на эпических мировых турах 2023 года.

Гага была очень близка с Бейонсе в течение многих лет, и почувствовала неуверенность в своей идентичности, поскольку мега-туры Бейонсе и Тейлор привлекали так много внимания, - отмечает источник.

Гага при этом продолжает справляться с фибромиалгией. Это расстройство, характеризующееся широко распространенными мышечно-скелетными болями, сопровождающимися усталостью. Она страдает также от проблем со сном и перепадами настроения.

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