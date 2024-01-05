Брат и сестра Джеффа Безоса рискнули инвестировать в Amazon и увеличили свои вложения на 10 249 900 процентов

В середине 1990-х годов инвестиции в размере 10 000 долларов в зарождающийся книжный интернет-магазин казались рискованными. Но брату и сестре Джеффа Безоса, Марку и Кристине, они помогли вступить в ряды миллиардеров.
Согласно отчету Bloomberg, в 1996 году каждый из них приобрел по 30 000 акций Amazon.com Inc. за 10 000 долларов. С тех пор эти инвестиции выросли в геометрической прогрессии, и сегодня доля каждого из братьев и сестер потенциально превышает 1 миллиард долларов.
То есть, прирост составил 10 249 900 процента!
Безос, осознавая растущий потенциал электронной коммерции, приступил к амбициозному предприятию, основав Amazon в июле 1994 года. Это было время, когда Интернет в основном использовался правительственными и образовательными учреждениями.
Несмотря на эти ограничения, Безос не растерялся и продолжал следовать своей цели, видя более широкие возможности Интернета. Его главной задачей было убедить в этом инвесторов, включая свою семью.
В 1994 году Безос провел для этого 60 встреч с членами семьи, друзьями и потенциальными инвесторами. Но убедить удалось не всех: 38 инвесторов не захотели вкладывать средства в новое дело, о чем наверняка пожалели.
Путь братьев и сестер Безос с Amazon - от высокорискованных инвестиций до прибыли в миллиард долларов - подчеркивает силу дальновидного предпринимательства и потенциал цифровой экономики.
Их история, переплетенная с возвышением одной из самых влиятельных компаний в мире, подчеркивает далеко идущие последствия принятия стратегических рисков в быстро развивающемся мире технологий и коммерции, - пишет yahoo.com.
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