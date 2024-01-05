Брат и сестра Джеффа Безоса рискнули инвестировать в Amazon и увеличили свои вложения на 10 249 900 процентов

В середине 1990-х годов инвестиции в размере 10 000 долларов в зарождающийся книжный интернет-магазин казались рискованными. Но брату и сестре Джеффа Безоса, Марку и Кристине, они помогли вступить в ряды миллиардеров.

Согласно отчету Bloomberg, в 1996 году каждый из них приобрел по 30 000 акций Amazon.com Inc. за 10 000 долларов. С тех пор эти инвестиции выросли в геометрической прогрессии, и сегодня доля каждого из братьев и сестер потенциально превышает 1 миллиард долларов.

То есть, прирост составил 10 249 900 процента!

Безос, осознавая растущий потенциал электронной коммерции, приступил к амбициозному предприятию, основав Amazon в июле 1994 года. Это было время, когда Интернет в основном использовался правительственными и образовательными учреждениями.

Несмотря на эти ограничения, Безос не растерялся и продолжал следовать своей цели, видя более широкие возможности Интернета. Его главной задачей было убедить в этом инвесторов, включая свою семью.

В 1994 году Безос провел для этого 60 встреч с членами семьи, друзьями и потенциальными инвесторами. Но убедить удалось не всех: 38 инвесторов не захотели вкладывать средства в новое дело, о чем наверняка пожалели.