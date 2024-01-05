Юная дочь северокорейского лидера Ким Чен Ына может стать его преемницей

Юная дочь северокорейского лидера Ким Чен Ына рассматривается как вероятная наследница своего отца. Как сообщает yahoo.com, об этом заявило южнокорейское разведывательное агентство.

Подросток был представлен внешнему миру чуть более года назад, когда вместе со своим отцом наблюдала за испытательным запуском ракеты дальнего радиуса действия.

Девочка сопровождала своего отца на многих крупных общественных мероприятиях. А на праздновании Нового года на переполненном стадионе в Пхеньяне Ким Чен Ын поцеловал дочку в щеку, и она в ответ его - тоже.

Главное шпионское агентство Южной Кореи, Национальная разведывательная служба, заявило, что рассматривает Ким Чжу Э в качестве вероятного преемника ее отца.

Но это в перспективе. Ведомство отмечает, что Ким все еще молод, ему 40 лет и у него нет серьезных проблем со здоровьем. У него также есть по крайней мере еще один ребенок.