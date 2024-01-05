Эксперт оценила возможности полиции найти тех, кто виртуально изнасиловал юную англичанку

На этой неделе стало известно, что британская полиция впервые расследует случай изнасилования в метавселенной. Предположительно, нападение было совершено на 16-летнюю девочку.

Как утверждается, пострадавшая была травмирована. Хотя речь идет об аватаре ребенка, и сама она не получила физических травм, она очень страдала.

Президент по исследованиям в Kabuni (безопасной метавселенной), докторант-исследователь в Университете Рединга Нина Джейн Патель занимается исследованиями виртуального мира последние шесть лет.

Метавселенная - это, по сути, виртуальная вселенная, сочетающая элементы дополненной реальности, виртуальной реальности и Интернета для создания пространства, где пользователи могут взаимодействовать в компьютерной среде. Технология развивалась десятилетиями и теперь предлагает глубокое ощущение погружения. В метавселенной пользователи могут участвовать в широком спектре мероприятий - от игр и общественных мероприятий до профессиональных встреч, - отметила эксперт.

Она призналась, что также пережила виртуальное нападение, и при этом пережила вполне реальные чувства. Хотя она находилась в своем доме в Лондоне, реакция была такой же, как будто на нее напали на улице.

Я находилась в вестибюле меньше минуты, прежде чем на меня напали. Трое или четверо мужчин набросились на меня одновременно, словесно оскорбляя, а затем подвергнув сексуальному насилию. Когда я попыталась убежать, они погнались за мной, - цитирует эксперта yahoo.com.

Она признала при этом, что многие встретили рассказ с большим скептицизмом.

Это была все та же старая история с обвинением жертвы, которая разыгрывается в реальном мире. Вроде "просто не надевай мини-юбку и высокие каблуки”, - поделилась ученый.

Но при этом подчеркнула: вина, конечно, лежит на других. На тех, кто входит в виртуальные пространства и ведет себя так, как не мог бы вести себя в физическом мире.

Это касается людей, которые чувствуют себя свободными совершать такие действия, как сексуальное насилие в метавселенной, зная, что им это сойдет с рук под прикрытием относительной анонимности, - заявила специалист.

В отличие от физического мира, в метавселенной отсутствуют четкие и выполнимые правила. Пользователи не несут ответственности за свои действия, как в реальной жизни.

В настоящее время дети сталкиваются там с расизмом, гомофобией и сексуальными домогательствами, направленными либо против них лично, либо против других людей.

Серьезную озабоченность вызывает потенциальное воздействие на детей насильственного контента, риск снижения чувствительности и опасение, что такая среда может способствовать растормаживанию онлайн.

Эксперт считает, что полиции будет нелегко расследовать виртуальные преступления. Им нужно будет найти IP-адреса нарушителей и отследить их. Им также нужно будет найти доказательства того, что атака имела место.