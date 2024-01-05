Резник заявил, что создал Вайкуле, чтобы насолить Пугачевой

Илья Резник сообщил, что певица Лайма Вайкуле появилась на сцене благодаря ему и Раймонду Паулсу. "Создали" такую артистку музыкальные деятели, чтобы насолить Алле Пугачевой, поссорившись с ней ненадолго.

Резник уточнил, что они с Паулсом вытащили Вайкуле из кабака, создали для нее репертуар, позволили выступать на большой сцене.

Поэт вспомнил, что сопровождал артистку на конкурсе в Братиславе с композицией "Вернисаж", которая была написана при творческом тандеме поэта-песенника и композитора. Тогда музыканты получили "Золотую лиру".

Резник вспомнил, что латвийская исполнительница называла его своим продюсером, который пробивал для нее эфиры на радиостанциях и телевизионных каналах.

Илья Рахмалиэвич возмущен тем, что певица теперь говорит гадости человеку, которому обязана своей карьерой.