Автор песни «По полюшку» Лапина заявила, что не разрешала Успенской исполнять ее хит на новогоднем огоньке

Последний раз Любовь Успенская исполнила трек "По полюшку", на который у нее не прав, в рамках новогоднего огонька на Первом канале.

Наталья Лапина как автор композиции заверила, что в ближайшее время певице будут направлены претензии по поводу.

"Хозяйка" песни возмущена, что исполнительница не считает нужным платить автору.

Лапина обратила внимание, что "По полюшку" исполняют и другие артисты, который платят за каждый эфир, но не Успенская, много лет зарабатывающая на этой композиции.