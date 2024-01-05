Автор песни «По полюшку» Лапина заявила, что не разрешала Успенской исполнять ее хит на новогоднем огоньке

21:27 2024-01-05
Автор песни «По полюшку» Лапина заявила, что не разрешала Успенской исполнять ее хит на новогоднем огоньке

Автор композиции "По полюшку" Наталья Лапина пожаловалась, что Любовь Успенская внаглую нарушает авторские права, исполняя трек вот уже 3 года подряд.

Последний раз Любовь Успенская исполнила трек "По полюшку", на который у нее не прав, в рамках новогоднего огонька на Первом канале.

Наталья Лапина как автор композиции заверила, что в ближайшее время певице будут направлены претензии по поводу.

"Хозяйка" песни возмущена, что исполнительница не считает нужным платить автору.

Лапина обратила внимание, что "По полюшку" исполняют и другие артисты, который платят за каждый эфир, но не Успенская, много лет зарабатывающая на этой композиции.

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