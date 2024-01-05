Тодоренко укатила в Дубай, оставив больных детей с мужем

В Новый год у младшего сына Регины Тодоренко и Влада Топалова, которому всего год, поднялась температура. Позднее заболел и старший ребенок.

Ведущая рассказала, что они с детьми вот уже 5 ночей подряд не спят, так как температура никак не хочет спадать, а состояние нормализироваться.

А тут Тодоренко пришлось отправиться в рабочую поездку в Дубай, а больных наследников оставить с мужем.

Знаменитость отметила, что работать приходится в любом состоянии при любых обстоятельствах.