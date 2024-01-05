Салтыков сообщил, как Пугачева делала из артистов звезд

21:58 2024-01-05
Салтыков сообщил, как Пугачева делала из артистов звезд

Виктор Салтыков сообщил, что превращение артистов в звезд происходило с легкой руки Аллы Пугачевой в рамках ее "Рождественских встреч".

Виктор Салтыков отметил, что Алла Пугачева была единственной из российских звезд, кто мог собрать вокруг себя артистов, как тех, которые были очень популярными, так и тех, о которых еще никто не слышал.

Алла Борисовна полагалась только на свой вкус, и к ней стремились все попасть. Снявшись в "Рождественских встречах", начинающие артисты становились звездами вмиг.

Салтыков рассказал, что коллега присутствовала и на постановке каждого номера, и на съемках концерта. Она выбирала, что будут исполнять артисты, и с ней спорить никто не смел.

"Рождественские встречи" впервые вышли в эфир в 1988 году и радовали зрителей до 2012 года.

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