Салтыков сообщил, как Пугачева делала из артистов звезд

Виктор Салтыков отметил, что Алла Пугачева была единственной из российских звезд, кто мог собрать вокруг себя артистов, как тех, которые были очень популярными, так и тех, о которых еще никто не слышал.

Алла Борисовна полагалась только на свой вкус, и к ней стремились все попасть. Снявшись в "Рождественских встречах", начинающие артисты становились звездами вмиг.

Салтыков рассказал, что коллега присутствовала и на постановке каждого номера, и на съемках концерта. Она выбирала, что будут исполнять артисты, и с ней спорить никто не смел.

"Рождественские встречи" впервые вышли в эфир в 1988 году и радовали зрителей до 2012 года.