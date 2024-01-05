Орлова сфотографировалась в купальнике на отдыхе в Таиланде, нарвавшись на критику подписчиков

На снимке Ольга Орлова позирует в черном купальнике с вырезами на бедрах возле бассейна своей виллы.

Изображение знаменитость подписала: "Кому скучно, можете поругаться в комментариях".

Подписчики откликнулись на призыв артистки. Некоторые припомнили Ольге участие в "голой" вечеринке, отметив, что со скандального мероприятия она сразу уехала на море, не переодеваясь.

Некоторые подшутили над экс-солисткой "Блестящих", что ее не забанили, как Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую.

Были у Орловой и защитники, напомнившие, что селебрити оделась приличнее всех звезд на вечеринке Насти Ивлеевой.