Охлобыстин сообщил, что народ доволен новыми голубыми огоньками

В рамках своего Телеграм-канала Иван Охлобыстин сообщил, что порасспрашивал приятелей о том, как им "Новогодние огоньки", думая, что услышит негатив.

Но нет, как оценил реакцию друзей Охлобыстин: "Народ доволен".

Также артист вспомнил про очень дорогое украшение Насти Ивлеевой на "голой" вечеринке, которое блогер надела на пятую точку.

Иван заметил, что на такую сумму, а стоит оно 23 000 000 российских рублей, можно 3 танка купить.