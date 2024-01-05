Мисс Намибия намерена стать президентом своего государства

Известно, что президента в Намибии будут выбирать в ноябре следующего года.

Кассия Шарпли заявила, что хочет стать главой государства "на основе равноправия и справедливости", призывая фолловеров следить за её политической карьерой в соцсетях.

Примечательно, что законы Намибии гласят, что кандидату на высокий пост должно исполниться как минимум 35 лет, а Шарпли 23 года.

Девушка не знает, победит ли она, но в курсе, что является влиятельной молодой женщиной.

Звезда подиума убеждена в необходимости смены парадигмы для проведения обширных преобразований.

"Мисс Намибия" заявила, что в ее государстве хватает ресурсов, людей, но нет скорости в привлечении инвестиций, создании рабочих мест поколению, понимающему, что такое успех в современном мире.

По словам Шарпли, победив на выборах, она будет искоренять высокий уровень бедности (43% населения), привлекать молодёжь к реализации проектов, развивающих государство, но не обедняющих его ресурсы.