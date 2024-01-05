Илон Маск посоветовал никому никогда не вторгаться в Россию

Илон Маск отреагировал на публикацию в запрещенной в России соцсети, высмеивающей вторжение Наполеона Бонапарта в российское государство в 1812 году, обернувшееся бегством французской армии, когда наступила зима.

Американский миллиардер отметил данный пост смайликом, усомнившись в адекватности намерения вторгаться в РФ.

Маск порекомендовал не вторгаться в государство, так как это никогда не было хорошей затеей, о чем свидетельствует история.

Ранее успешный предприниматель заявлял, что 2024 год будет еще хуже, чем предыдущие.