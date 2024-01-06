Кристиан Оливер со своими дочерьми разбился в авиакатастрофе

Легкомоторный частный самолёт Кристина Оливера упал в океан сразу после взлёта с острова Сент-Винсент и Гренадины.

Известно, что кроме актера на борту находились его дочери, одной из которых 12 лет, а второй 10 лет, и пилот.

Потерпевшим крушение пытались помочь местные рыбаки. К сожалению, им не удалось найти выживших.

Позднее тела пассажиров разбившегося самолета нашли сотрудники береговой охраны.

51-летний Оливер известен по картинам "Спиди Гонщик" и "Валькирия".

За 2 дня до своей гибели он поздравлял поклонников с Новым годом, желая им "любви и всего наилучшего".