Кристиан Оливер со своими дочерьми разбился в авиакатастрофе

00:35 2024-01-06
Кристиан Оливер со своими дочерьми разбился в авиакатастрофе

Известно, что частный самолет актера Голливуда Кристиана Оливера упал в океан сразу же после взлета.

Легкомоторный частный самолёт Кристина Оливера упал в океан сразу после взлёта с острова Сент-Винсент и Гренадины.

Известно, что кроме актера на борту находились его дочери, одной из которых 12 лет, а второй 10 лет, и пилот.

Потерпевшим крушение пытались помочь местные рыбаки. К сожалению, им не удалось найти выживших.

Позднее тела пассажиров разбившегося самолета нашли сотрудники береговой охраны.

51-летний Оливер известен по картинам "Спиди Гонщик" и "Валькирия".

За 2 дня до своей гибели он поздравлял поклонников с Новым годом, желая им "любви и всего наилучшего".

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