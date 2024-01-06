Настя Ивлеева после скандальной вечеринки покинет Россию

Оскандалившаяся Настя Ивлеева планирует покинуть Россию.
Ивлеева решила перебраться на время в Дубай.
Планирует пересидеть там скандал и через несколько месяцев, вернуться, - написала в своем паблике блогер Небожена.
Неравнодушная общественность прокомментировала новость.
Ивлеева свалила в Дубай с пятью чемоданами... Видать, надолго...
Не надо возвращаться. Пусть там остается.
Пусть едет, желательно в один конец! - написали пользователи Сети.
Сама Ивлеева продолжает хранить молчание. Ведущая не появляется на публике несколько дней и не дает о себе знать, отмечает kp.ru.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__