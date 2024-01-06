Настя Ивлеева после скандальной вечеринки покинет Россию

Оскандалившаяся Настя Ивлеева планирует покинуть Россию.

Ивлеева решила перебраться на время в Дубай. Планирует пересидеть там скандал и через несколько месяцев, вернуться, - написала в своем паблике блогер Небожена.

Неравнодушная общественность прокомментировала новость.

Ивлеева свалила в Дубай с пятью чемоданами... Видать, надолго... Не надо возвращаться. Пусть там остается. Пусть едет, желательно в один конец! - написали пользователи Сети.

Сама Ивлеева продолжает хранить молчание. Ведущая не появляется на публике несколько дней и не дает о себе знать, отмечает kp.ru.