Любовь Успенская после участия в новогоднем «огоньке» может пойти под суд

10:06 2024-01-06
Любовь Успенская после участия в новогоднем «огоньке» может пойти под суд

Знаменитую певицу обвинили в том, что она незаконно исполнила композицию «По полюшку».

Певица Любовь Успенская попала в центр скандала после участия в «Голубом Огоньке». Ее могут ждать судебные тяжбы, сообщает 5-tv.ru.

Дело в том, что автор хита «По полюшку» Наталья Лапина заявила, что певица не имела права исполнять ее композицию и зарабатывать на этом.

Поэт и композитор заявила, что ее юрист готовит иск к подаче в суд. По словам Лапиной, королева шансона вот уже три года игнорирует автора, отказываясь хотя бы обсудить условия использования в репертуаре материала.

А на этот раз, отметила автор, представители телеканала указали автора стихов и музыки «По полюшку».

Но ей легче не стало, потому что Любовь Залмановна продолжает делать вид, будто никакого отношения к ситуации не имеет. 

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