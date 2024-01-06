Умер кот по имени Виктор, которого из-за лишнего веса «Аэрофлот» не пустил в самолет

Умер кот Виктор, получивший известность после инцидента на рейсе компании «Аэрофлот» в 2019-м году. Об этом в соцсетях рассказал его хозяин, россиянин Михаил Галин. По его словам, его любимец «прожил свою жизнь достойно» и «сделал для мира больше, чем некоторые люди».

Беги по радуге, кот Виктор, — написал Галин.

Виктор и Михаил из Владивостока. Осенью 2019-го года они возвращались из Риги домой через Москву. Во время пересадки сотрудники «Аэрофлота» отказались пустить кота в салон самолета и предложили владельцу провезти его в багаже.

Кот оказался на полкилограмма тяжелей допустимой нормы (восемь килограммов вместе с переноской). Галин тогда подменил пушистика, взвесив чужого питомца вместо своего и благополучно пронес Виктора на борт.

За «подлог» он был наказан: Михаила исключили из бонусной программы «Аэрофлота». Сотрудники компании узнали об обмане из соцсетей и после просмотра записей с камер видеонаблюдения.