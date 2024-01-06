Разбившийся в авиакатастрофе с детьми звезда Голливуда Оливер перед трагедией оставил жуткое послание

Погибший в авиакатастрофе звезда Голливуда Кристиан Оливер незадолго до трагедии выложил в соцсетях пост, в котором передал своим поклонникам «привет из рая», сообщает The New York Post.

Оливер за 3 дня опубликовал у себя в соцсетях фото с пляжа на Карибах, где отдыхал.

Привет из рая! К общности и любви. 2024-й год, вот мы и пришли, — написал Кристофер Оливер.

Журналисты издания сочли это совпадение жутким.

Актер Кристиан Оливер погиб из-за крушения частного самолета на Карибах. Трагедия унесла вместе с ним жизни дочерей 12 и 10 лет, а также - пилота. Оливеру был 51 год.