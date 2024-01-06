Эксперт Фукс рассказал, какие продукты съедобны даже при появления плесени

10:50 2024-01-06
Эксперт Фукс рассказал, какие продукты съедобны даже при появления плесени

Твёрдые и плотные продукты к проникновению плесени более устойчивы, поэтому ее можно вырезать, а остальное съесть.

Не обязательно выбрасывать все продукты после появления плесени, некоторые ещё можно употреблять в пищу. Об этом в беседе с MailOnline рассказал британский эксперт по безопасности пищевых продуктов Гринвичского университета Ричард Фукс.

По его словам, яблоки, орехи и зерновые надо отправлять в мусорку сразу при появлении на них плесени. При употреблении подобных продуктов у людей может появиться аллергия, развиться респираторные симптомы либо желудочно-кишечные расстройства.

Плесень, кроме того, может выделять токсичные соединения микотоксины, подавляющие иммунную систему, и вызывать нарушение репродуктивных функций.

Нужно избегать также плесневелого мягкого сыра, ягод, хлеба. Чем мягче и водянистее продукт, тем легче плесени проникать внутрь его.

Твёрдые и плотные продукты - например, твёрдые сыры либо твёрдые фрукты и овощи, к проникновению плесени более устойчивы, поэтому ее можно вырезать, а остальное съесть. 

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