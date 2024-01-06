Разин набросился на Лазарева после исполнения певцом «Седой ночи»

Сергей Лазарев не имел права петь композицию «Седая ночь» на французском языке, заявил продюсер Андрей Разин.

Коршуны и шакалы, пытающиеся украсть творчество коллектива «Ласковый май». Вот Сережа Лазарев на французском выложил «Седую ночь». Все будет удаляться, так как не надо иметь привычку воровать, — цитирует Разина news.rambler.ru.

Разин при этом назвал себя «хозяином», к которому надо было прийти, чтобы выкупить право на исполнение культового трека.

Продюсер, кроме того, обвинил вдову Юрия Шатунова и авторов фильма «Слово пацана. Кровь на асфальте» в присвоении интеллектуальной собственности, которая принадлежит ему.

За использование в сериале треков группы «Ласковый май» он потребовал привлечь виновных к ответственности и возместить ему 15 миллионов российских рублей.