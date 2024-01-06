Волочкова показала дефиле в купальнике на снегу при минус 25-ти градусах

47-летняя заслуженная артистка России Анастасия Волочкова закаляется давно, напоминает prozvezd.info.

Звезда каждый год ныряет на Крещение в прорубь. А в этом году в преддверии Рождества Христова балерина решила выйти босиком на мороз в купальнике.

И это при том, что в Подмосковье, где находится ее особняк, стоят аномальные холода - до минус 25-ти градусов.

Но это балерину не смущает. Она заверила поклонников, что мороз ее омолаживает и укрепляет иммунную систему.