У самолета в США во время полета произошла авария

Пассажирский Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в Портленде после того, как из лайнера вылетел люк аварийного выхода, сообщает Associated Press.

Рейс держал курс из Портленда в город Онтарио, что в штате Калифорния. Как рассказал один из пассажиров, люк вылетел почти сразу после взлета. Экипаж предупредил людей на борту о проблеме с герметизацией и начал посадку.

Самолет в итоге приземлился в аэропорту вылета. На борту находился 171 пассажир и 6 членов экипажа, никто не пострадал. Идет расследование происшествия.

По данным издания, этот борт сошел с конвейера только два месяца назад.