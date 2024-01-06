Ученые выяснили, какие клетки отвечают за переедание

Исследователи Уорикского университета в Британии выявили клетки в мозге, играющие важную роль в регуляции аппетита.

Ранее считалось, что данные клетки связаны лишь с восприятием сладкого вкуса. Но новые исследования показали, что они реагируют и на аминокислоты, которые относятся к "пятому вкусу", сообщает rambler.ru.

Эксперименты показали: эти клетки быстро реагируют на аминокислоты, а потом передают информацию в ту часть мозга, что ответственна за контроль аппетита.

Это открытие подтвердило важность белков, образующихся при расщеплении аминокислот и создающих ощущение сытости после еды.

Открытия британских ученых могут внести серьезную лепту в разработке новых методов контроля аппетита и борьбе с ожирением.