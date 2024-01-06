Еще в 1931 году вышел первый черно-белый мультсериал "Том и Джерри"

Сам сериал длился с 1931 по 1933 год и насчитывал 26 серий.

Но самое интересное, что мультипликатором этого мультсериала стал Джозеф Барбара - один из создателей будущего мультсериала "Том и Джерри" про кота и мышонка.

Лишь в 1940 году Джозеф Барбара совместно с Уильямом Ханна создали для студии MGM отдельный мультсериал про кота и мышь, которых изначально хоть и звали по другому, но в итоге они получили те же самые имена, что и герои мультфильма, над которым работал Джозеф Барбара.

Мультсериал "Том и Джерри" (тот, который про кота и мышонка) стал настолько популярным, что персонажей мультсериала 30-х годов было решено переименовать в Дика и Ларри, дабы у зрителей не возникло путаницы.