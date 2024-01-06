Несмотря на то, что Том и Джерри практически не разговаривают, к их озвучке были привлечены 31 актер

Особенно забавно было видеть удивление героев в полнометражном мультфильме "Том и Джерри" (1992), когда они узнали, что они могут разговаривать.

Кстати, именно по этому мультфильму в свое время вышла одноименная игра на приставке "Sega Mega Drive 2", про которую я упоминал в своем ролике о классных сеговских играх для двух игроков.

Помните, как истошно орал Том во многих сериях?

Этот крик навсегда врезался в наши воспоминания.

А знаете, кто его озвучивал в тот момент?

Один из создателей - Уильям Ханна. Уильям настолько стеснялся этого, что старался скрывать этот факт.

Лишь спустя время он признался, что именно он отвечает за крик Тома.