Как считают многие историки Колумб принес сифилис в Европу

Первая вспышка сифилиса в Европе произошла в 1495 году, вскоре после возвращения экспедиции. Все признаки указывают на то, что Колумб и его люди привезли болезнь вместе с группой детей, захваченных в сексуальное рабство.

Некоторые из членов экипажа приняли участие в сражениях с итальянцами, распространяя сифилис по всему континенту и сея смерть. Только первая вспышка болезни унесла жизни более пяти миллионов европейцев.

В число погибших можно включить и самого Христофора Колумба. Он умер в 1506 году после многих лет борьбы с долгой и тяжелой болезнью, которую подхватил во время своего последнего путешествия в Новый Свет.

В то время ее называли подагрой, и сегодня большинство исследователей полагает, что Колумб страдал синдром Рейтера — аутоиммунным заболеванием, провоцирующимся мочеполовой, интимной или кишечной инфекцией.

Впрочем, некоторые ученые считают, что его убил сифилис.

Араваки совершили массовое самоубийство, чтобы не оставаться под властью Колумба:

Они верили, что смерть неизбежна, и единственной надеждой стало избавление от боли и мучений, которые ждали их в руках испанцев.

Аборигены начали массово совершать самоубийства. Целые общины собирались вместе, чтобы покончить с собой, иногда делая это группами по 100 человек.

Матери давали детям яд, чтобы подарить им мирную смерть, а молодые женщины поклялись больше не рожать детей.

Один из испанских поселенцев, Пердро де Корбода, писал домой: «Многие, будучи беременными, принимали что-то, чтобы прервать беременность.

Другие после родов убивали детей собственными руками, чтобы не оставлять их в гнетущем рабстве». На пике массовых самоубийств всего за два года погибло 250 000 коренных гаитян.

Колумб расчленял людей и демонстрировал их останки на улицах городов:

Мирные аравакские аборигены, которых увечили, травили собаками и продавали в сексуальное рабство, в конце концов, решили дать отпор и подняли мятеж.

К сожалению, у них не было ни единого шанса против конных испанцев, вооруженных мушкетами и мечами, поэтому восстание подавили довольно быстро.

Колумб и его люди повесили некоторых из аборигенов, поработили других и некоторых сожгли заживо.

Чтобы подчеркнуть свою власть, испанцы расчленили тела убитых и проехали с ними по улицам поселений аборигенов. Это было послание: любого, кто попытается сразиться с Колумбом, постигнет та же участь.

Когда Колумб понял, что на проституции можно заработать больше денег, чем на возделывании земли, он собрал группу сексуальных рабынь.

«Сотню Кастеллано за женщину получить так же легко, как и за ферму», - так он писал домой, полагая это разумным бизнес-решением.

Вопрос добровольности участия женщин в проституции не стоял — и, если уж на то пошло, далеко не всегда речь шла о взрослых.

Самыми прибыльными, по словам Колумба, были маленькие девочки.

Он писал, что «от девяти до десяти сейчас пользуются спросом».

А еще: Колумб отрубал руки туземцам, если те не приносили ему достаточно золота.