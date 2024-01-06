Размер гонорара Кати Лель равен 4 000 000 рублей после успеха ее старого хита «Мой мармеладный» за рубежом

Известно, что до последних событий средний гонорар Кати Лель составлял 900 000 российских рублей за корпоратив.

Теперь же сумма возросла до 4 000 000 рублей. Такие деньги за выступление на вечеринках Лель брала в новогодние праздники.

В остальное время исполнительница готова выступить для желающих, если ее вознаграждение будет равно 3 000 000 рублей. Расценки артистки формируются согласно количеству заявок на ее выступление.

Напомним, что так разбогатеть знаменитости помог ее трек "Мой Мармеладный" 2004 года, внезапно ставший вирусным в TikTok.