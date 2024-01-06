Ивлеева вышла на связь из Питера, показав, что не собиралась покидать РФ

В видеообращении к своим поклонникам Настя Ивлеева передала им привет из Питера, настоятельно порекомендовав поменьше сидеть в Сети.

Знаменитость рассказала, что отдыхает в российском городе в компании друзей и членов своей семьи.

Блогер похвасталась своей шубой и розой в руках, призвав поклонников обратить внимание на пейзаж за ее спиной.

Ранее в интернет-пространстве появилась информация о том, что Настя покинула Россию, что, как оказалось, является ложью.