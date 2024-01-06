Полиция повторно задержала рэпера Vacio после выхода из ИВС

18:40 2024-01-06
Полиция повторно задержала рэпера Vacio после выхода из ИВС

Музыкант был задержан на 15 суток в конце декабря после того, как появился на «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой.

Рэпер Vacio (Николай Васильев) был задержан на выходе из Спецприемника №1 в Москве, сообщает rambler.ru.

Издание напоминает, что в конце декабря музыкант появился на «голой вечеринке», которую организовала Анастасия Ивлеева, в одном носке.

Стражи порядка его задержали и поместили на 15 суток в ИВС. Кроме того, блогеру выписали штраф на 200 тысяч рублей.

5-го января Vacio должен был выйти на свободу, однако в день выхода он вновь был задержан за мелкое хулиганство. Предположительно, музыканту придется отсидеть еще 15 суток.

Ранее журналистка Ксения Собчак сообщила, что Ивлеева на фоне задержания Васильева и жесткой кампании относительно вечеринки в СМИ и соцсетях покинула Россию. 

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