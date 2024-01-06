Vacio повторно арестован сразу после выхода из ИВС, где отбывал 15 суток

О том, что рэпера Vacio заключили под арест снова, сообщила журналистка, блогер и ведущая Ксения Собчак.

Оказывается, Николая Васильева (настоящее имя артиста) встретили стражи порядка у выхода из ИВC, где тот отбывал 15 суток.

Исполнителя обвиняют в мелком хулиганстве и ему грозит новый суд.

Предполагается, что ему снова придется провести за решеткой 15 суток.

Напомним, что в первый раз его не только закрыли на 15 суток, но и обязали выплатить штраф в 200 000 российских рублей за нахождение в "почти обнаженном виде" на публике.