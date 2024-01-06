Внука Никиты Хрущева обнаружили мертвым в его московской квартире

Трагическая новость сегодня облетела Россию: в возрасте 69-ти лет умер внук Никиты Хрущева. Тело мужчины нашли в его московской квартире на Тверской, сообщает starhit.ru..

Бригаду медиков, уточняет издание, вызвал друг Алексея Аджубея, который забеспокоился, когда не смог связаться с товарищем.

Прибывшим к квартире на улицу Тверскую фельдшерам скорой двери никто не открыл. Когда медики все-таки смогли войти в квартиру, им оставалось только констатировать смерть.

Алексей Аджубей — сын знаменитого в СССР главреда газет «Известия» и «Комсомольская правда», который был женат на дочери первого секретаря ЦК КПСС. Никиты Хрущева Раде.

Женщина тоже нашла свое призвание в журналистике и со временем стала заместителем главреда журнала «Наука и жизнь».