Жади из «Клона» спустя четверть века после съемок вернулась в Марокко

Актриса Джованна Антонелли, которая сыграла выросшую в Бразилии марроканку Жади в сериале «Клон», вновь прилетела в Марокко. Здесь четверть века назад звезда снималась в легендарной киноистории любви, напоминает 5-tv.ru.

Эта роль сделала артистку знаменитой. Яркие кадры на местных улочках, а также фото звезды заставили поклонников 47-летней Джованны ахнуть и предаться ностальгии. Жади все так же эффектна, свежа и по-девичьи стройна.

Путешествуя по «родине» Жади, актриса побывала на местных рынках, познакомилась с жителями и пообнималась с верблюдом. Она осталась в восторге от поездки: