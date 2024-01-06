Криштиану Роналду по баснословной цене купил особняк в Дубае

Португальский форвард Криштиану Роналду купил роскошный особняк в престижном районе Дубая Джумейра Бэй, сообщает super.ru.

В народе этот район называют «островом миллиардеров». Недвижимость в эксплуатацию пока не сдана, но известно, что футболист получит ключи от особняка уже в этом году.

Как выяснило издание, площадь поместья - 30 тысяч квадратных метров. В доме шесть спален, гараж на 7 автомобилей, личный спа-салон, частный доступ к пляжу.

На территории также есть отдельный домик для обслуживающего персонала.