Криштиану Роналду по баснословной цене купил особняк в Дубае

Португальский форвард Криштиану Роналду купил роскошный особняк в престижном районе Дубая Джумейра Бэй, сообщает super.ru.
В народе этот район называют «островом миллиардеров». Недвижимость в эксплуатацию пока не сдана, но известно, что футболист получит ключи от особняка уже в этом году.
Как выяснило издание, площадь поместья - 30 тысяч квадратных метров. В доме шесть спален, гараж на 7 автомобилей, личный спа-салон, частный доступ к пляжу.
На территории также есть отдельный домик для обслуживающего персонала.
На сайте застройщика отмечено, что похожие виллы продаются за 27 миллионов долларов.
От Эр-Рияда, где сейчас проживает Роналду, до Дубая пара часов лета.
Теперь у его семьи есть возможность провести выходные на собственной даче.
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