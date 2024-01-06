Модный дом Balenciaga также пострадал из-за голой вечеринки Ивлеевой

До скандала по поводу "обнаженной" вечеринки Насти Ивлеевой носки Balenciaga стоили в столичном ЦУМе 14 680 российских рублей.

Теперь же белые хлопковые носки этой марки приобрести можно за 10 270 рублей.

Все произошло из-за шумихи в СМИ по поводу скандального мероприятия, ведь единственной деталью гардероба одного из гостей Ивлеевой, рэп-исполнителя Николая Васильева (Vacio), был носок бренда.

Стоит отметить, что использовалась люксовая вещь не совсем по назначению, то есть надета она была не на ногу...