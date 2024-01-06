Модный дом Balenciaga также пострадал из-за голой вечеринки Ивлеевой

19:22 2024-01-06
Модный дом Balenciaga также пострадал из-за голой вечеринки Ивлеевой

Все дело в том, что рэпер Vacio явился на "обнаженную" вечеринку Насти Ивлеевой с носком бренда Balenciaga на "причинном месте".

До скандала по поводу "обнаженной" вечеринки Насти Ивлеевой носки Balenciaga стоили в столичном ЦУМе 14 680 российских рублей.

Теперь же белые хлопковые носки этой марки приобрести можно за 10 270 рублей.

Все произошло из-за шумихи в СМИ по поводу скандального мероприятия, ведь единственной деталью гардероба одного из гостей Ивлеевой, рэп-исполнителя Николая Васильева (Vacio), был носок бренда.

Стоит отметить, что использовалась люксовая вещь не совсем по назначению, то есть надета она была не на ногу...

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